Турин, Италия, 6 февраля, 2022, 21:11 — ИА Регнум. Как сообщает испанское издание Sport. es, туринский «Ювентус» предложил контракт 24-летнему фланговому нападающему каталонской «Барселоны» Усману Дембеле. По предложенному соглашению Дембеле будет получать в «старой синьоре» 10 миллионов евро в год.

Www.fcbarcelona.cat Усман Дембеле

Текущий контракт Усмана Дембеле с каталонским клубом действует до 30 июня 2022 года. Ранее сообщалось, что руководство «Барселоны» больше не рассчитывает на французского нападающего.

В текущем сезоне Усман Дембеле принял участие в одиннадцати матчах за «Барселону» во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и двумя результативными передачами. В составе сборной Франции Дембеле забил один гол в двух турах групповой стадии отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года.