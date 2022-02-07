Москва, , 10:57 — REGNUM До 13 марта продолжается конкурс «Пробуждая сердца» в память о Народном артисте СССР Василии Семеновиче Лановом, объявленный международным общественным гражданско-патриотическим движением «Бессмертный полк».

Церемония прощания с Василием Лановым Наталья Стрельцова, ИА REGNUM

В конкурсе два направления. Первое — это художественное прочтение отрывков из произведений А.С.Пушкина, Л.Н.Толстого, А.Т.Твардовского, или стихов других авторов по теме Великой Отечественной войны. Также объявлены три номинации, где участники могут поделиться своими размышлениями о любимых произведениях в форме эссе или стихами собственного сочинения о Василии Лановом. Учитывая, что 2022 год объявлен Годом культурного наследия народов России, с ним также связана отдельная номинация, в которую ожидаются авторские стихи.

Жюри возглавила вдова Василия Семеновича Ланового — Народная артистка России Ирина Купченко.