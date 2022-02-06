Москва, , 21:04 — REGNUM 6 февраля московское «Динамо» на своем официальном сайте объявило о досрочном расторжении контракта с 27-летним российским защитником Григорием Морозовым.

В текущем сезоне Григорий Морозов принял участие в семи турах Футбольной Национальной Лиги 2021/22, в которых отметился одним забитыми мячами в ворота «Торпедо» из Владимира. В прошлом сезоне Морозов выступал за «Уфу» на правах аренды.

Григорий Морозов выступал за «Динамо» с 1 января 2013 года после перехода из «Академии» из Тольятти. Transfermarkt оценивает российского флангового защитника в 400 тысяч евро.