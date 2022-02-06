Оттава, , 20:56 — REGNUM Власти столицы Канады Оттавы не контролируют ситуацию с протестами дальнобойщиков против коронавирусных ограничений. Об этом заявил мэр города Джим Уотсон в эфире радиостанции 580 CFRA.

Парламент Канады. Оттава (сс) Tony Webster

«Ситуация в настоящее время полностью вышла из-под контроля. У протестующих гораздо больше людей, чем у нас полицейских», — сказал он.

Уотсон добавил, что он находится в постоянном контакте с федеральными властями. Он уточнил, что пока речь о привлечении военных не идет.

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Как сообщало ИА REGNUM, акции протеста против коронавирусных ограничений проходят во многих городах Канады. Акции были организованы дальнобойщиками, самая крупная из них проходит в Оттаве.

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