6 февраля 2022 | Время чтения 3 мин

В сети обсудили список с желаниями по поводу военной помощи, который украинское руководство адресовало Германии.

Светлана Рыбина, , 23:38 — REGNUM Информация о том, что Украина направила Германии список, где указала, что именно хочет получить из военной помощи для того, чтобы противостоять России, стала поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 6 февраля в социальной сети Facebook.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Новый год закончился, что-то с подарками и пожеланиями они припозднились», — издевается Марина Х.

Многие пользователи пришли к выводу, что Украина перешла все этические нормы — не просто просит помощь у Германии, а буквально требует её.

Подарок Цитата из к/ф «Бриллиантовая рука». реж Леонид Гайдай. 1968. СССР

«Уже списки желаний направляют, не стесняясь! Раньше хотя бы просто просили, а теперь внаглую требуют», — заметил Владимир Л.

«А спинку мёдом не помазать? Просто офигеть! Украинская наглость не знает никаких рамок. Всё равно ведь всё продадут или растащат», — считает Александр В.

Некоторые комментаторы отмечают, что этот «список» является унижением для украинского народа.

«Ну, честное слово, уже просто стыдно. И дайте, и дайте, и должны, и обязаны. Не позорьте украинский народ! Хватит воровать, пора что-то самим делать!» — считает Tami K.

Часть людей полагает, что киевские власти умалчивают от своего населения тот факт, что за данную военную помощь простым украинцам вскоре придётся расплачиваться, причём с процентами.

«Смешные какие! Как в той сказке. А сами-то что сделали? Для людей. Стройте заводы, делайте корабли, самолёты. Почему бессовестно требуете? Живите так, чтобы вам давали сами, в чём вы нуждаетесь! Нагребли и завалили страну оружием, которое лежало в США, Великобритании. А чем потом расплачиваться будете? Ненависть и вражду в карман не положишь», — отмечает Катерина К.

«На халяву и уксус сладкий? Алё! Рассчитываться придётся! Чем и кем будете расплачиваться?» — интересуется Валентина О.

Ряд пользователей указывает на то, что Германия предоставила Украине прекрасную гуманитарную помощь, включая госпиталь для спасения жизней, но украинские власти желают получить в руки средства для убийства.

Оружие Цитата из м/ф «Остров сокровищ». реж Давид Черкасский. 1988.СССР

«А им что, мало, что ли? Пять тысяч касок, крематорий и лазарет! Разве недостаточно? Украина нашла дойную корову в виде Германии», — поделилась своим мнением Татьяна В.

«В ответ на этот список Германия на Украину ещё крематориев с госпиталями отошлёт, касок и губозакатывающих машинок», — предполагает Konstantin K.

Отдельные комментаторы отмечают, что Украина испытывает на себе большие тягости, включая и экономические, но руководство страны почему-то исступленно пытается довести ситуацию до катастрофы.

«Это же какие подонки! Народ ждёт восстановления экономики, а эти гады-политики клянчат вооружение, зная, что в случае чего (а Россия не нападёт, пока они сами не спровоцируют) они пожалеют об этом сильно. И всё равно упорно, как ослы, просят и просят вооружение. Диву даешься, глядя на это безобразие», — написал Светлана А.

«Германия должна, по-хорошему, взять протекторат над Украиной. Посадить в руководстве своих людей, не украинцев. Обеспечить защиту, физическую и дипломатическую. Навести там «Дойче орднунг», превратить в европейскую страну», — пишет Константин Л.

Напомним, 5 февраля агентство dpa сообщило о том, что Украина направила Германии список, где указала, что именно хочет получить из военной помощи для того, чтобы противостоять России.