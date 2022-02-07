Владимир, , 10:56 — REGNUM Временно исполняющий обязанности губернатора Владимирской области Александр Авдеев избран секретарем регионального отделения партии «Единая Россия». Его кандидатуру поддержали участники отчетно-выборной конференции, которая прошла в пятницу, 4 февраля, в Суздале и транслировалась онлайн.

Единая Россия Иван Шилов, ИА REGNUM

На этом посту он сменил председателя законодательного собрания региона Владимира Киселева. Вторым кандидатом на пост секретаря реготделения в ходе конференции был выдвинут глава администрации Вязниковского района Игорь Зинин.

«Признать голосование состоявшимся и считать избранным секретарем Владимирского регионального отделения всероссийской политической партии «Единая Россия» Авдеева Александра Александровича», — говорится в решении счетной комиссии конференции.

Как уточнили в комиссии, за кандидатуру Александра Авдеева было отдано 82 голоса, Игорь Зинин получил 4 голоса поддержки. Кроме того, в ходе конференции был утвержден новый состав политсовета регионального отделения партии «Единая Россия», а также представлен отчет о работе отделения за три года.

«Уверен, что благодаря нашему единению, благодаря тому, что мы находим взаимопонимание внутри нашего коллектива, с жителями, находим возможность найти компромиссы, но выйти на верные шаги, я уверен, что мы можем многого добиться. Благодарю вас за оказанное доверие. Служу Владимирской области», — обратился к однопартийцам со сцены после избрания Александр Авдеев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Александр Авдеев был назначен позицию временно исполняющего обязанности губернатора Владимирской области 4 октября 2021 года. До этого назначения он был избран депутатом Государственной думы VIII созыва.