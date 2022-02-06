Барселона, Испания, , 20:49 — REGNUM Главный тренер каталонской «Барселоны» Хави призвал болельщиков клуба перестать освистывать 24-летнего французского нападающего Усмана Дембеле.

Главный тренер «Барселоны» Хави Doha Stadium Plus Qatar

«Я хотел бы попросить болельщиков, пожалуйста, перестать свистеть в адрес Дембеле. Он один наших игроков. Нам нужно поддерживать нашу команду, наших игроков», — цитирует испанского наставника журналист Фабрицио Романо.

В текущем сезоне Усман Дембеле принял участие в одиннадцати матчах за «сине-гранатовых» во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и двумя результативными передачами.

Дембеле перешел в «Барселону» 25 августа 2017 года из дортмундской «Боруссии» за 140 миллионов евро. Текущее соглашение француза с «сине-гранатовыми» рассчитано до 30 июня 2022 года.