Ливерпуль, Великобритания, 6 февраля, 2022, 20:46 — ИА Регнум. «Ливерпуль» в матче четвертого раунда Кубка Англии сезона 2021/22 одержал уверенную победу над «Кардифф Сити» и вышел следующую стадию турнира. Основное время встречи завершилось со счетом 3:1.

Liverpoolfc.com Игроки «Ливерпуля»

Забитыми мячами в составе «мерсисайдцев» отметились Диогу Жота (53' Трент Александер-Арнольд), Такуми Минамио (68' Луис Диас) и Харви Эллиотт (76' Эндрю Робертсон). Единственный мяч гостей забил Рубин Колвилл (80' Айзек Дэвис).

Составы команд:

«Ливерпуль»: Келлехэр, ван Дейк, Конате, Цимикас (Робертсон, 70'), Александер-Арнольд, Кейта (Эллиотт, 58'), Хендерсон (Алькантара, 78'), Джонс (Диас, 58'), Фирмино, Жота, Минамино (Милнер, 69').

«Кардифф Сити»: Филлипс, МакГиннесс, Флинт, Денхам, Баган, Ваулкс (Дойл, 69'), Пэк, Кинг (Колвилл, 69'), Нг (Семеньо, 90'), Коллинс (Хаджилл, 58'), Харрис (Дэвис, 58').