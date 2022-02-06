Тбилиси, , 20:38 — REGNUM В Грузии на одной из горнолыжных трасс Митарби в Бакуриани аварийно отключилась канатная дорога, в результате порядка 20 человек, в том числе и туристы, застряли. Об этом 7 февраля сообщили в пресс-службе «Компании развития горных курортов».

Канатная дорога

Отмечается, что отключение произошло из-за падения напряжения.

«На момент отключения на канатке были около 20 человек», — сказала ТАСС представительница пресс-службы Тамта Иашагашвили.

Она добавила, что в результате инцидента никто не пострадал. Как только спасатели спустят всех людей, канатная дорога снова заработает, уточнила Иашагашвили.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 февраля около 30 человек эвакуировали с остановившейся канатной дороге в Красной поляне в Сочи.

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