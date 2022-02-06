Неаполь, Италия, , 20:35 — REGNUM Сегодня, 6 февраля, в Венеции на стадионе «Пьерлуиджи Пенцо» «Венеция» в матче 24-го тура итальянской Серии А 2021/22 уступила «Наполи». Основное время встречи завершилось со счетом 0:2.

«Наполи» (сс) RonnyK

Забитыми мячами в составе неаполитанского клуба отметились Виктор Осимхен (59' Матео Политано) и Андреа Петанья (90+10').

На матче работала бригада арбитров во главе с Маурицио Мариани. Желтые карточки получили Мариу Руй (74'), Джанлука Бузио (76'), Станислав Лоботка (83') и Пьетро Чеккарони (88'). Единственную красную карточку получил Тайрон Эбейи (90+5').

«Наполи», одержав шестнадцатую победу в сезоне и набрав 52 очка, обошел «Милан» и вернулся на вторую строчку в турнирной таблице Серии А. «Венеция» с восемнадцатью очками осталась на восемнадцатом месте.