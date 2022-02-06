Ростов-на-Дону, 6 февраля 2022, 20:23 — REGNUM Младенческая смертность в Ростовской области в 2021 года выросла почти на 19% по сравнению с показателем 2020 года. Это следует из аналитической записки об итогах деятельности органов ЗАГС Ростовской области за прошедший год, передаёт ИА REGNUM.
«В 2021 году увеличился на 18,8% «негативный» показатель — государственная регистрация детей, умерших на первом году жизни и составил 240 случаев. Отмечается также увеличение зарегистрированных мертворожденных детей в 2021 году на 25%. Так, за отчетный период составлено 267 записей актов о рождении мертворожденных детей», — говорится в документе.
ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области в 2021 году смертность вдвое превысила рождаемость.
Читайте ранее в этом сюжете: В 2021 году смертность в Ростовской области вдвое превысила рождаемость