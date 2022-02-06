Ростов-на-Дону, 6 февраля, 2022, 20:23 — ИА Регнум. Младенческая смертность в Ростовской области в 2021 года выросла почти на 19% по сравнению с показателем 2020 года. Это следует из аналитической записки об итогах деятельности органов ЗАГС Ростовской области за прошедший год, передаёт ИА REGNUM.

Александр Дейнека. Мать. 1932

«В 2021 году увеличился на 18,8% «негативный» показатель — государственная регистрация детей, умерших на первом году жизни и составил 240 случаев. Отмечается также увеличение зарегистрированных мертворожденных детей в 2021 году на 25%. Так, за отчетный период составлено 267 записей актов о рождении мертворожденных детей», — говорится в документе.

ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области в 2021 году смертность вдвое превысила рождаемость.