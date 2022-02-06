Ростов-на-Дону, 6 февраля, 2022, 20:19 — ИА Регнум. В городской больнице № 20 Ростова-на-Дону врачей из «красной зоны» перевели на полную ставку. Об этом сообщил главный врач лечебного учреждения Ваган Саркисян.

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Ранее медиков перевели на 0,5 ставки в связи с сокращением числа госпитализаций пациентов с COVID-19, пишет портал 161.ru. Врачи вернулись к полноценной работе с 1 февраля.

В настоящее время стационарное лечение в Ростове-на-Дону получают 999 пациентов. 276 заболевших COVID-19 лечатся в горбольнице № 1 имени Семашко, 528 человек — в ковидном госпитале горбольницы № 20, 106 человек — в центре «Здоровье» и 89 пациентов — в горбольнице № 4.