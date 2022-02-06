Киев, 6 февраля, 2022, 20:19 — ИА Регнум. В Киеве сотрудники правоохранительных органов задержали 27-летнего мужчину, который, по предварительным данным, разбил окно здания Верховной рады Украины. Об этом 6 февраля сообщает пресс-служба полиции города.

ThePixelman Арест

«Предварительно правоохранители выяснили, что 27-летний львовянин заранее подготовил инструмент для повреждения окна — молоток, и бросил им в окно, — говорится в сообщении. — Мужчина пытался скрыться, но правоохранители остановили нарушителя».

В настоящее время следователи общаются с задержанным.

Как передавало ИА REGNUM, 26 января у здания Верховной рады в Киеве прошла протестная акция предпринимателей.