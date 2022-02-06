Дортмунд, Германия, 6 февраля, 2022, 20:17 — ИА Регнум. Дортмундская «Боруссия» в матче 21-го тура немецкой Бундеслиги сезона 2021/22 уступила леверкузенскому «Байеру-04». Встреча, проходившая в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк», завершилась со счетом 2:5 в пользу «фармацевтов».

«Боруссия» (Дортмунд)

Забитые мячи: Мануэль Аканджи (10' автогол) — 0:1, Джереми Фримпонг (16' автогол) — 1:1, Флориан Виртц (20' Карим Беллараби) — 1:2, Роберт Андрих (28') — 1:3, Джонатан Та (53') — 1:4, Мусса Диаби (87' Джереми Фримпонг) — 1:5, Штеффен Тиггес (89') — 2:5.

Статистика матча («Боруссия"/ «Байер-04»)

Удары 14/10

Удары в створ 6/7

Владение 60%/40%

Угловые 7/6

Нарушения 8/10

«Байер-04» одержал одиннадцатую победу в сезоне, набрал 38 очков и укрепился на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Германии. «Шмели» с 43-мя очками остались на второй строчке.