Барселона, Испания, 6 февраля, 2022, 20:09 — ИА Регнум. 6 февраля в Барселоне на стадионе «Камп Ноу» каталонская «Барселона» в центральном матче 23-го тура испанской Примеры 2021/22 принимала мадридское «Атлетико». Встреча завершилась уверенной победой «сине-гранатовых» со счетом 4:2.

(сс) Börkur Sigurbjörnsson Болельщики футбольного клуба «Барселона»

В дебюте матча счет открыл бельгийский фланговый нападающий Янник Феррейра Карраско после передачи Луиса Суарес — 0:1. Через две минуты Хорди Альба вернул «сине-гранатовых» в игру — 1:1. На экваторе тайма 17-летний воспитанник «Барселоны» Гави впервые вывел хозяев вперед — 2:1. В конце половины Рональд Араухо удвоил преимущество каталонского клуба — 3:1. В дебюте второго тайма Даниэль Алвеш забил четвертый мяч «сине-гранатовых» — 4:1. Через девять минут Луис Суарес забил «гол престижа», замкнув передачу Хосе Марии Хименеса — 4:2.

Единственную красную карточку на 69-й минуте встречи получил бразильский фланговый атакующий защитник Даниэль Алвеш.

Статистика матча («Барселона"/ «Атлетико»)

Удары 8/10

Удары в створ 4/4

Владение 56%/44%

Угловые 2/5

Нарушения 14/11

Составы команд:

«Барселона»: тер Штеген, Альба, Пике, Араухо, Алвеш, Бускетс, де Йонг, Педри (Гонсалес, 66'), Траоре (Обамеянг, 61'), Торрес, Гави (Дест, 71').

«Атлетико»: Облак, Кансеко (Кунья, 55'), Врсалько (Васс, 46'), Де Пауль, Хименес, Савич, Коке (Эррера, 76'), Лемар (Мандава, 55'), Карраско, Суарес, Фелиш (Корреа, 56').

«Барселона», одержав десятую победу в сезоне и набрав 38 очков, обошла «Реал Сосьедад» и «Атлетико» и поднялась на четвертую позицию в турнирной таблице чемпионата Испании. «Атлетико» с 36-ю очками опустился на пятое место.