Ростов-на-Дону, 6 февраля, 2022, 20:08 — ИА Регнум. В Железнодорожном районе Ростова-на-Дону в результате ДТП погиб водитель иномарки, сообщили ИА REGNUM в донском управлении ГИБДД 6 февраля.

ДТП

Авария случилась днём 6 февраля на улице Портовой. Водитель Kia Rio столкнулся с опорой уличного освещения. В результате ДТП водитель скончался во время оказания ему первой медицинской помощи, не приходя в сознание.

Полиция выясняет обстоятельства случившегося.