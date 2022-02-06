Ростов-на-Дону, , 20:02 — REGNUM В Ростовской области в 2021 году смертность вдвое превысила рождаемость. Это следует из аналитической записки об итогах деятельности органов ЗАГС Ростовской области за прошедший год, передаёт ИА REGNUM.

Ростовская область Иван Шилов © ИА REGNUM

Так, в 2021 году в Ростовской области зарегистрировано 36 165 актов о рождения (рекордно низкий за пять лет показатель) и 78 445 актов о смерти (рекордно высокий за пять лет показатель). Для сравнения: в 2017 году на Дону родилось 44 092 ребёнка, в 2019 году скончался 56 021 человек.

«В 2021 году произошло снижение количества зарегистрированных актов о рождении на 702 (-1,9%) по сравнению с 2020 годом. <…> Количество зарегистрированных смертей за 12 месяцев 2021 года увеличилось на 22% (+14 168)», — указано в документе.

Снижение рождаемости специалисты по-прежнему связывают с демографической ямой 90-х годов.

«На сегодняшний день Россия продолжает находиться в очень сложном демографическом периоде, так как основная доля населения репродуктивного возраста — поколение, рожденное в 90-х годах», — отмечают специалисты.

Согласно статистике, в 2021 году, как и в предыдущие годы, количество родившихся в Ростовской области мальчиков больше, чем девочек (18 727 мальчиков и 17 438 девочек).