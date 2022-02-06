Ростов-на-Дону, 6 февраля, 2022, 20:02 — ИА Регнум. В Ростовской области в 2021 году смертность вдвое превысила рождаемость. Это следует из аналитической записки об итогах деятельности органов ЗАГС Ростовской области за прошедший год, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Ростовская область

Так, в 2021 году в Ростовской области зарегистрировано 36 165 актов о рождения (рекордно низкий за пять лет показатель) и 78 445 актов о смерти (рекордно высокий за пять лет показатель). Для сравнения: в 2017 году на Дону родилось 44 092 ребёнка, в 2019 году скончался 56 021 человек.

«В 2021 году произошло снижение количества зарегистрированных актов о рождении на 702 (-1,9%) по сравнению с 2020 годом. <…> Количество зарегистрированных смертей за 12 месяцев 2021 года увеличилось на 22% (+14 168)», — указано в документе.

Снижение рождаемости специалисты по-прежнему связывают с демографической ямой 90-х годов.

«На сегодняшний день Россия продолжает находиться в очень сложном демографическом периоде, так как основная доля населения репродуктивного возраста — поколение, рожденное в 90-х годах», — отмечают специалисты.

Согласно статистике, в 2021 году, как и в предыдущие годы, количество родившихся в Ростовской области мальчиков больше, чем девочек (18 727 мальчиков и 17 438 девочек).