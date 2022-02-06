Валенсия, Испания, , 20:01 — REGNUM Сегодня, 6 февраля, в Валенсии на стадионе «Месталья» «Валенсия» в матче 23-го тура испанской Примеры 2021/22 встречалась с «Реал Сосьедадом». Основное время встречи завершилось со счетом 0:0.

ФК «Валенсия» valenciacf.com

Желтые карточки получили Кристиан Москера (26'), Мартин Субименди (31'), Илаиш Мориба (37'), Игор Субельдия (50'), Уго Гильямон (79') и Урош Рачич (89'). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Хосе Мария Санчес Мартинесом.

Составы команд:

«Валенсия»: Мамардашвили, Коррейя, Гайя, Фулькье, Джемерт (Рачич, 70'), Москера (Солер, 46'), Муса (Дуро, 80'), Гильямон, Мориба (Гедеш, 70'), Гомес (Андре, 81'), Хиль.

«Реал Сосьедад»: Алекс, Субельдия (Элустондо, 64'), Рико, Горосабель (Сальдуа, 90'), Ле Норман, Субименди, Мерино, Рафинья (Сильва, 73'), Португез (Янузай, 73'), Оярсабаль, Серлот (Исак, 64').

«Валенсия», набрав 30 очков, обошла «Осасуну» и поднялась на одиннадцатое место в турнирной таблице испанской Примеры. «Реал Сосьедад» с 35-ю очками остался на шестой позиции.