Пекин, , 19:43 — REGNUM Сборная России 6 февраля завоевала три медали на Олимпийских играх в Пекине, всего по итогам двух соревновательных дней российские спортсмены завоевали пять медалей и занимают первое место в командном зачете по количеству наград.

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Во второй соревновательный день российский лыжник Александр Большунов выиграл скиатлон. В этом же виде соревнований Денис Спицов завоевал серебро.

Фристайлистка Анастасия Смирнова завоевала бронзу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее свои поздравления российскому лыжникуАлександру Большунову, победившему в скиатлоне на Олимпийских играх в Пекине, направил президент РФ Владимир Путин.