Ставрополь, , 19:18 — REGNUM Ленинский районный суд г. Ставрополя сегодня, 6 февраля, рассмотрел вопрос об избрании меры пресечения в отношении министра туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края. Суд, согласившись с позицией прокуратуры, принял решение заключить подозреваемого под стражу сроком на 2 месяца. Учитывая конкретные обстоятельства уголовного дела и личность подозреваемого, избрать более мягкую меру пресечения не представляется возможным, пояснила ИА REGNUM старший помощник прокурора Ставропольского края по взаимодействию со СМИ Полина Пушкарная.

Коррупция Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Ранее сообщалось, что на основании материалов проверки прокуратуры Ставропольского края и материалов оперативно-розыскной деятельности УФСБ по краю в отношении министра туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края СЧ ГСУ ГУ МВД России по краю возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий). В результате преступных действий бюджету края причинен ущерб на сумму более 25,1 млн рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, министр туризма и оздоровительных курортов Ставропольского краяКирилл Реутстал фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. В тот же день он был отстранен от исполнения обязанностей.

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