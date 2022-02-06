Ставрополь, 6 февраля, 2022, 19:18 — ИА Регнум. Ленинский районный суд г. Ставрополя сегодня, 6 февраля, рассмотрел вопрос об избрании меры пресечения в отношении министра туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края. Суд, согласившись с позицией прокуратуры, принял решение заключить подозреваемого под стражу сроком на 2 месяца. Учитывая конкретные обстоятельства уголовного дела и личность подозреваемого, избрать более мягкую меру пресечения не представляется возможным, пояснила ИА REGNUM старший помощник прокурора Ставропольского края по взаимодействию со СМИ Полина Пушкарная.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коррупция

Ранее сообщалось, что на основании материалов проверки прокуратуры Ставропольского края и материалов оперативно-розыскной деятельности УФСБ по краю в отношении министра туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края СЧ ГСУ ГУ МВД России по краю возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий). В результате преступных действий бюджету края причинен ущерб на сумму более 25,1 млн рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, министр туризма и оздоровительных курортов Ставропольского краяКирилл Реутстал фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. В тот же день он был отстранен от исполнения обязанностей.

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