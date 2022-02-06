Челябинск, 6 февраля, 2022, 19:14 — ИА Регнум. В Челябинске бродячая собака напала на семилетнего мальчика. Она вцепилась ребёнку в лицо, пишут СМИ.

Александр Погожев ИА REGNUM Собака

Инцидент произошёл 6 февраля. В городском УМВД уже проверяют информацию о нападении животного на ребёнка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бродячие собаки перепугали восьмилетнего мальчика. Это произошло в одном из коллективных садов. Ребёнок укрылся в доме, и это позволило избежать более тяжёлых последствий.