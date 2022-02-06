Анкара, , 19:12 — REGNUM Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заразился коронавирусом SARS-CoV-2. Соответствующее заявление Акара приводит турецкое оборонное ведомство на странице в соцсети Twitter.

Министр обороны Турции Хулуси Акар Mil.ru

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«Результат моего теста на COVID-19 оказался положительным, — сообщил Акар. — Слава Богу, я хорошо себя чувствую, и мы продолжаем нашу работу, принимая необходимые меры предосторожности».

Как передавало ИА REGNUM, 5 февраля 2022 г. президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что он заразился новым штаммом «Омикрон».