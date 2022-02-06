Тюмень, 6 февраля, 2022, 19:03 — ИА Регнум. В Тюменской области из двух тысяч коек для пациентов с COVID-19 свободно 8,6%. Эти данные на 6 февраля сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Сутками ранее свободных мест было 12,7%. Выросло количество пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ, с 22-х до 25.

Всего в регионе выявили 115 056 носителей коронавируса. Из них вылечились 87 639 человек.