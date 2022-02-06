Ростов-на-Дону, , 18:52 — REGNUM В Ростове-на-Дону в течение нескольких дней будут разбирать завалы на месте обрушения дома на улице Ульяновской. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации 6 февраля.

На месте обрушения Rostov-gorod.ru

«Этот многоквартирный дом был признан аварийным и подлежащим сносу. На данный момент он полностью расселен, земельный участок изъят для муниципальных нужд. К счастью, в результате обрушения стены никто не пострадал», — отметил ростовский сити-менеджер Алексей Логвиненко.

ИА REGNUM сообщало, что инцидент случился вечером 5 февраля в аварийном доме № 6 по улице Ульяновской. В настоящее время доступ к зданию ограничен. Разбор завалов планируется завершить к 10 февраля.

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