Екатеринбург, 6 февраля, 2022, 18:49 — ИА Регнум. В Екатеринбурге сотрудники полиции проверяют информацию о якобы рейдерском захвате бизнес-центра «Манхэттен». Об этом сообщили журналистам в городском УМВД.

ИА REGNUM Полиция

Поводом стали публикации в местных СМИ. По данным изданий, две управляющие компании не могут поделить бизнес-центр. Очередной раунд противостояния разгорелся на уходящей неделе.

Полицейские проводят проверку. По её итогам будет принято соответствующее решение.