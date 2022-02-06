Астана, 6 февраля, 2022, 18:49 — ИА Регнум. В Жамбылской области Казахстана с понедельника, 7 февраля, прекратится действие высокого оранжевого уровня террористической опасности. Об этом 6 февраля сообщила пресс-служба администрации региона.

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«Жамбылский областной антитеррористический штаб сообщает об отмене высокого оранжевого уровня террористической опасности с 00:00 часов 7 февраля (21:00 мск) на территории области», — говорится в сообщении.

Отмечается, что с 7 февраля в регионе также отменяется действие высокого оранжевого уровня террористической опасности.

Как сообщало ИА REGNUM, в Казахстане оперативный штаб по борьбе с терроризмом отменил критический «красный» уровень террористической угрозы в Алма-Ате, а также в Алма-Атинской и Жамбылской областях с 26 января.

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