Пенза, 6 февраля, 2022, 18:45 — ИА Регнум. Внимание к персоне Николая II неизбежно ослабеет, как только Архиерейский собор РПЦ примет решение о подлинности «царских останков». Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказал кандидат исторических наук, заместитель директора ГБУК «Пензенский краеведческий музей» по научной работе Виктор Кладов. При этом он отметил, что Николай II был канонизирован в чине страстотерпца, а не мученика или святого, то есть он был прославлен Церковью не за свою политическую (государственную) деятельность, а за непротивление смерти. Канонизация стала результатом общественного и политического запроса конкретного времени. Сегодня ее могло и не состояться.

Иван Шилов ИА REGNUM Николай II

«Мне кажется, что, во-первых, внимание к персоне Николая II неизбежно ослабеет — как только Архиерейский собор Русской Православной Церкви наконец-то примет решение о подлинности «царских останков». Объективные оценки его личности и периоду правления уже даны, они представлены в учебниках истории. Исследователями досконально изучены исторические события и персоны, относящиеся к царствованию Николая Александровича. Сегодняшний (и я отмечу — довольно локальный по своему характеру) всплеск общественного интереса к биографии последнего российского императора обусловлен выходом документального фильма на Первом канале, и это вполне ожидаемо и закономерно. Но, повторюсь, на предстоящем Церковном Соборе эту страницу истории, скорее всего, перевернут и закроют. И всё вернется на круги своя.

Во-вторых, не могу не отметить, что градус общественной дискуссии повышают несколько мифов и заблуждений, укоренившихся в массовом сознании россиян. Так, многих соотечественников раздражает канонизация этого, мягко говоря, не самого удачливого российского монарха, чье царствование было отмечено целым рядом фатальных ошибок и трагических событий. Однако необходимо понимать, что Николай II был канонизирован в чине страстотерпца, а не мученика или святого. То есть он был прославлен Церковью не за свою политическую (государственную) деятельность, а за непротивление смерти. Нужно осознавать, что Церковь, являясь носителем древних и неизменных канонов, всё же остается частью конкретного общества, и, стремясь не потерять право нести людям Слово Божье, вынуждена ему соответствовать. Канонизация стала результатом общественного и политического запроса конкретного времени. Сегодня ее могло и не состояться. Поэтому канонизацию нельзя интерпретировать как прославление монархии или стремление к ее реабилитации. Напротив, в докладе председателя комиссии по канонизации святых митрополита Ювеналия в 1996 г. отдельно подчеркивалось, что «канонизация монарха никоим образом не связана с монархической идеологией и, тем более, не обозначает «канонизации» монархической формы правления».

Не секрет, что вопрос канонизации Николая II в свое время получил самое острое обсуждение, в том числе — в церковной среде. И мне вспоминаются слова Андрея Кураева: «Поскольку это был век мучеников, в канонизации можно было идти двумя путями: попробовать прославить всех новомучеников, говоря словами Анны Ахматовой, «хотелось бы всех поименно назвать…» Или канонизировать некоего Неизвестного солдата, почитать одну безвинно расстрелянную казачью семью, а вместе с нею миллионы других» . Будь у меня возможность выбора, я бы, наверное, склонился ко второму варианту. Одна семья — как символ этой ужасной трагедии: казачья, рабочая, крестьянская; «красная» или «белая» — неважно…

Виктор Кладов В контексте нашей беседы я бы учитывал еще одно обстоятельство. В церковной традиции есть правило, согласно которому дело о канонизации начинается не ранее, чем через 50 лет после кончины подвижника — чтобы избежать конъюнктурных соблазнов. Возможно, что лишь спустя десятилетия мы сможем увидеть подлинный эффект обсуждаемого нами события. Но целью подобных мер, что ни говори, должно являться объединение народа, а не его разобщение. И это следует учитывать в будущем».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте исполнится 105 лет со дня отречения последнего российского царя Николая Романова от престола, в апреле — 110 лет с момента Ленского расстрела, в результате которого от пуль правительственных войск погибли, по разным оценкам, от 150 до 270 человек. В 2000 году Николай II вместе со своей расстрелянной семьёй был канонизирован, что вызывает много вопросов среди православных верующих России.

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