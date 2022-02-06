Москва, 6 февраля, 2022, 18:21 — ИА Регнум. Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану и его супруге, которые заразились SARS-CoV-2, пожелал выздоровления глава России Владимир Путин. Текст телеграммы обнародован 6 февраля на сайте Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Уважаемый господин президент (Реджеп Тайип Эрдоган), дорогой друг, хотел бы искренне поддержать Вас и Вашу супругу, — говорится в тексте. — Уверен, что присущие вам жизненная энергия и бодрость духа помогут в самое короткое время справиться с вирусом».

Кроме того, российский лидер пожелал Эрдогану и его супруге полного выздоровления и крепкого здоровья на долгие годы.

Как передавало ИА REGNUM, 5 февраля глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что он заразился штаммом «Омикрон».