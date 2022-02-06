Путин пожелал Эрдогану скорейшего выздоровления
Москва, 6 февраля, 2022, 18:21 — ИА Регнум. Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану и его супруге, которые заразились SARS-CoV-2, пожелал выздоровления глава России Владимир Путин. Текст телеграммы обнародован 6 февраля на сайте Кремля.
Иван Шилов ИА REGNUM
Владимир Путин
«Уважаемый господин президент (Реджеп Тайип Эрдоган), дорогой друг, хотел бы искренне поддержать Вас и Вашу супругу, — говорится в тексте. — Уверен, что присущие вам жизненная энергия и бодрость духа помогут в самое короткое время справиться с вирусом».
Кроме того, российский лидер пожелал Эрдогану и его супруге полного выздоровления и крепкого здоровья на долгие годы.
Как передавало ИА REGNUM, 5 февраля глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что он заразился штаммом «Омикрон».