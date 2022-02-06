Москва, , 18:19 — REGNUM Утверждение некоторых средств массовой информации о том, что решение о выводе сил ОДКБ из Казахстана принималось после беседы министра иностранных дел России Сергея Лаврова с послом КНР в РФ Чжаном Ханьхуэеем, не соответствует действительности. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

Ранее некоторые СМИ утверждали, что силы ОДКБ якобы были выведены из Казахстана после звонка китайского посла главе российского МИД.

«А что будем делать с телефонными переговорами Сергея Лаврова с турецким и индийским коллегами накануне ввода сил ОДКБ? Где глубокая мысль эксперта о том, что именно после этого российские военные полетели в Алма-Ату? Решение о вводе и выводе сил ОДКБ принимается членами ОДКБ. Китай не является членом этой организации», — написала Захарова в телеграм-канале.

Он уточнила, что решения в ОДКБ принимаются коллективно, на основе договора, вся операция (обсуждение, принятие решения, его реализация) проходила максимально открыто.

Как сообщало ИА REGNUM, когда массовые беспорядки охватили ряд городов Казахстана в начале января, президент страны Касым-Жомарт Токаев заявил, что нападения совершают террористы, которыми управляют «внешние силы».

В связи с возникновением внешней угрозы глава республики обратился в ОДКБ за помощью. Миротворцы, направленные в Казахстан, взяли под охрану стратегические объекты, а после нормализации ситуации покинули республику.

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