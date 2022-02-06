Вашингтон, , 18:02 — REGNUM Санкции Соединенных Штатов в отношении России «за вторжение на Украину» могут затронуть экономику Китая, заявил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Санкции, которые мы намерены ввести, окажут воздействие на Китай, потому что они нацелены на финансовую систему России, которая связана с китайской экономикой», — сказал он в интервью телеканалу NBC.

По его словам, Китай понесет часть цены за «вторжение России на Украину», поэтому Пекин «должен учитывать это в контактах с российскими властями на протяжении следующих пары недель».

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Как сообщало ИА REGNUM, заявления о якобы готовящемся «вторжении» публикуются в прессе Запада с осени 2021 года. Между тем в Москве утверждения о «вторжении» отвергают, при этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков порекомендовал не обращать на эти публикации внимания.

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