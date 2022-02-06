Вашингтон, 6 февраля 2022, 18:02 — REGNUM Санкции Соединенных Штатов в отношении России «за вторжение на Украину» могут затронуть экономику Китая, заявил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.
По его словам, Китай понесет часть цены за «вторжение России на Украину», поэтому Пекин «должен учитывать это в контактах с российскими властями на протяжении следующих пары недель».
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Как сообщало ИА REGNUM, заявления о якобы готовящемся «вторжении» публикуются в прессе Запада с осени 2021 года. Между тем в Москве утверждения о «вторжении» отвергают, при этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков порекомендовал не обращать на эти публикации внимания.
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