Новосибирск, 6 февраля, 2022, 17:53 — ИА Регнум. Исследования проб воздуха, взятых на территории Новосибирска, показали наличие 80 легколетучих соединений. Об этом редакции «РБК Новосибирск» рассказали в министерстве природных ресурсов и экологии региона.

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Уточняется, что многие из этих соединений имеют сильный неприятный запах. Часть — компоненты автомобильного топлива.

Исследование было проведено в 2021 году. Забор воздуха был сделан в районе улиц Выборной, Немировича-Данченко и в Первомайском сквере Новосибирска, а также в Бердске.