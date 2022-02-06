Киев, , 17:49 — REGNUM Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что не видит «сиюминутной» военной угрозы со стороны России.

Алексей Резников Y27

«Рано или поздно вторжение может произойти, но нет сиюминутного риска. Сначала говорили о январе (как о дате вероятного вторжения), теперь о феврале, уже кто-то говорит о весне», — сказал он в интервью итальянской газете La Repubblica.

Резников также добавил, что Украина не готовит нападения на Крым и Донбасс.

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Как сообщало ИА REGNUM, заявления о якобы готовящемся «вторжении» публикуются в прессе Запада с осени 2021 года. Между тем в Москве утверждения о «вторжении» отвергают, при этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков порекомендовал не обращать на эти публикации внимания.

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