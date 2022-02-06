Киев, 6 февраля 2022, 17:49 — REGNUM Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что не видит «сиюминутной» военной угрозы со стороны России.
Резников также добавил, что Украина не готовит нападения на Крым и Донбасс.
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Как сообщало ИА REGNUM, заявления о якобы готовящемся «вторжении» публикуются в прессе Запада с осени 2021 года. Между тем в Москве утверждения о «вторжении» отвергают, при этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков порекомендовал не обращать на эти публикации внимания.
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