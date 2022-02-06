Лилль, Франция, 6 февраля, 2022, 17:48 — ИА Регнум. 22-летний центральный защитник «Лилля» и сборной Нидерландов по футболу Свен Ботман покинет французский клуб в ближайшее летнее трансферное окно.

Losc.fr «Лилль»

«Свен Ботман — топ-игрок, который заслуживает того, чтобы бороться за победу в Лиге Чемпионов. Если есть что-то, что позволит всем остаться довольными, мы обсудим трансфер Ботмана в другой клуб», — цитирует президента «Лилля» Оливье Летанга издание Le Parisien.

В текущем сезоне Свен Ботман принял участие в пятнадцати турах французской Лиги 1 2021/22, в которых отметился двумя забитыми мячами, одной результативной передачей и получил одну желтую карточку.

Ботман выступает за «Лилль» с 31 июля 2020 года после перехода из амстердамского «Аякса» за 8 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость нидерландского защитника, по оценкам портала transfermarkt, составляет 30 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что на нидерландского защитника французского клуба претендуют «Ньюкасл», «Рома» и «Милан».