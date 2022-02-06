Новосибирск, 6 февраля, 2022, 17:43 — ИА Регнум. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил, что 2021 год стал для региона экономически успешным. По его словам, область преодолела паузу первого пандемийного года и вернула темпы уверенного развития. Об этом он сказал, выступая с отчётным докладом перед депутатами Законодательного собрания.

Иван Шилов ИА REGNUM Новосибирская область

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В числе достижений года Травников назвал позитивную динамику основных показателей экономики.

По его данным, индекс промышленного производства вырос в два раза выше, чем в среднем по России — на 9,8%. Выше общероссийских, по его словам, и динамика основных отраслей.