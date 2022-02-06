Неаполь, Италия, 6 февраля, 2022, 17:39 — ИА Регнум. Директор итальянского футбольного клуба «Наполи» Кристиано Джунтоли прокомментировал будущее 34-летнего вингера сборной Бельгии Дриса Мертенса в неаполитанском клубе.

Www.sscnapoli.it Дрис Мертенс

«У нас есть возможность продлить действующий контракт с Мертенсом до июня 2023 года — мы решим вместе с Дрисом. Мы собираемся встретиться в конце сезона, чтобы принять решение о будущем Дриса», — цитирует Джунтоли издание DAZN.

Текущее соглашение Дриса Мертенса с «Наполи» рассчитано еще на пять месяцев до конца июня 2022 года.

В текущем сезоне на счету бельгийского нападающего семь забитых мячей и одна результативная передача в семнадцати турах итальянской Серии А 2021/22. В рамках Лиги Европы УЕФА футболист отметился одним голом в четырех матчах группового этапа.