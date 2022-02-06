Москва, 6 февраля, 2022, 17:36 — ИА Регнум. Приостановка плановых диспансеризаций (и онкоскрининга) из-за COVID-19 может привести к росту числа запущенных онкозаболеваний в будущем, рассказал в интервью РБК Андрей Каприн — главный внештатный онколог Минздрава, гендиректор НМИЦ радиологии Минздрава, академик РАН.

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«Чем раньше выявлено заболевание — тем выше успех лечения. В 2021 г. этот показатель начал свой рост к доковидным значениям, но очевидно, что ждет ситуация роста запущенности и летальности за счет случаев злокачественных опухолей, которые не были диагностированы в 2020 г.», — отметил он.

Между тем министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что показатели смертности от онкологических заболеваний за период пандемии снизились на 6% по сравнению с допандемийными показателями.