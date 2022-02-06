Прага, 6 февраля 2022, 17:28 — REGNUM Президент Чехии Милош Земан заявил, что у чешской разведки нет доказательств того, что российские спецслужбы были на складах во Врбетице, где прогремели взрывы.
Вместе с тем Земан уточнил, что обвинения достаточно серьезны и требуют продолжения тщательного расследования.
Как сообщало ИА REGNUM, взаимоотношения между Россией и Чехией ухудшились в апреле 2021 года, когда Прага обвинила Москву к причастности к взрывам на военных складах в деревне Врбетице, произошедших в 2014 году.
Результатом дипломатического кризиса стала высылка 18 российских дипломатов, на что Россия ответила высылкой 20 чешских дипломатических сотрудников.
Читайте также: Глава МИД Чехии назвал дипскандал из-за Врбетице «размолвкой» с Россией