Прага, 6 февраля, 2022, 17:28 — ИА Регнум. Президент Чехии Милош Земан заявил, что у чешской разведки нет доказательств того, что российские спецслужбы были на складах во Врбетице, где прогремели взрывы.

Милош Земан

«Служба безопасности и информации не имеет доказательств и свидетелей того, что российские агенты были на территории военных складов во Врбетице», — сказал он в интервью CNN Prima News.

Вместе с тем Земан уточнил, что обвинения достаточно серьезны и требуют продолжения тщательного расследования.

Как сообщало ИА REGNUM, взаимоотношения между Россией и Чехией ухудшились в апреле 2021 года, когда Прага обвинила Москву к причастности к взрывам на военных складах в деревне Врбетице, произошедших в 2014 году.

Результатом дипломатического кризиса стала высылка 18 российских дипломатов, на что Россия ответила высылкой 20 чешских дипломатических сотрудников.

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