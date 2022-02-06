Барселона, Испания, , 17:27 — REGNUM Каталонская «Барселона» в центральном матче 23-го тура испанской Примеры 2021/22 сыграет с мадридским «Атлетико». Встреча пройдет в Барселоне на стадионе «Камп Ноу» и начнется в 18:15 по московскому времени.

Стартовые составы команд:

«Барселона»: Марк-Андре тер Штеген, Дани Алвеш, Хорди Альба, Рональд Араухо, Жерар Пике, Серхио Бускетс, Педри, Френки де Йонг, Адама Траоре, Гави, Ферран Торрес.

«Атлетико»: Ян Облак, Марио Эрмосо Кансеко, Шиме Врсалько, Стефан Савич, Хосе Мария Хименес, Коке, Родриго Де Пауль, Янник Феррейра Карраско, Тома Лемар, Жоау Феликс, Луис Суарес.

Ранее сообщалось, что 30-летний фланговый нападающий сборной Франции Антуан Гризманн пропустит этот матч из-за того, что не успевает восстановиться от повреждения, полученного в матче Кубка Испании.

Бригада арбитров: Хосус Гил | Анхель Невадо Родригес | Хавьер Мартинес Николас | Хосе Гарсия Гомес | Игнасио Иглесиас Вильянуэва.