Новокузнецк, Кемеровская область, 6 февраля, 2022, 17:22 — ИА Регнум. Новокузнецкий предприниматель Владимир Черепанов заявил, что горожане гордятся экологической ситуацией. Об этом он заявил в интервью ютуб-каналу «Редакция».

Иван Шилов ИА REGNUM Экология

"Это часть культуры. Воздух, индустрия, заводы. Мы живем здесь и абсолютно не обламываемся. Нам даже, наверное, немножко в кайф. Мы как-то немножко гордимся», — заявил Черепанов.

При этом он заявил, что ситуация с воздухом в Новокузнецке примерно такая же, как в Москве.