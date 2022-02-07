Лима, 7 февраля, 2022, 10:37 — ИА Регнум. Экономическая комиссия ООН по странам Латинской Америки и Карибского бассейна (ЭКЛАК) 5 февраля опубликовала отчет социальной ситуации в странах Латинской Америке, который показал, что самый большой рост числа бедных в регионе произошел в Перу, где в 2020 году он составил 13%. При этом число крайне бедных в стране увеличилось на 5,6%.

ЭКЛАК, ООН Рост бедности в странах Латинской Америки

Перуанское СМИ La Republica, комментируя отчет, опубликовало еще более удручающие цифры — в 2020 году доля крайне бедных в населении Перу выросла с 2,9% до 5,1%, в результате чего в это состояние попало 1 664 000 перуанцев; при этом число граждан, проживающих в бедности, выросло с 20% до 30,1%, то есть до 9,9 млн человек. Население Перу составляет 32 млн человек.

Отмечается, что уровень бедности в городах выше, чем в селе. Одним из показателей бедности является неформальная занятость. В Перу она за 2021 год увеличилась на 23%.

В настоящее время ещё 11 миллионов перуанцев находятся в уязвимом положении и рискуют стать бедными в результате COVID-19.

Эксперты заявили о необходимости улучшения социальной защиты от засухи, дождей и инфляции. Инструментом такой защиты должны стать таргетированные переводы.

Согласно критериям Всемирного банка, в крайней бедности живут люди, которые получают менее 1,9 доллара в день. В бедности живут люди, которые могут себе позволить траты не более 1,9−3,1 доллара в день.