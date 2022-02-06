Минск, 6 февраля, 2022, 17:19 — ИА Регнум. Частью единого оборонного и экономического пространства с Российской Федерацией и Белоруссией через 10−15 лет может стать и Украина. Об этом сообщил глава Белоруссии Александр Лукашенко в интервью для YouTube-канала «Соловьев Live», кадры которого были обнародованы в эфире телеканала «Россия 1».

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«Уверен, что там (в едином оборонном пространстве с РФ и Белоруссией) будет Украина, — заявил Лукашенко. — Если мы не наделаем ошибок».

По его словам, опыт Казахстана и ОДКБ уже показал важность такого общего оборонного пространства.

Как передавало ИА REGNUM, 3 февраля президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств заявил, что ситуация в мире может развиваться непредсказуемо, в любой момент возможен горячий конфликт.