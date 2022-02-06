Антананариву, , 17:17 — REGNUM На Мадагаскаре из-за последствий тропического циклона «Бацирай» погибли как минимум шесть человек, передает агентство France Press.

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Циклон обрушился на остров в ночь на 6 февраля. Из-за циклона сотням людей пришлось покинуть свои дома и укрыться в специальных убежищах.

Отмечается, что в настоящее время он движется в юго-западном направлении и пока не грозит континентальной части Африки.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 февраля циклон «Бацирай» оставил без воды и электричества 35 тыс. жителей французского Реюньона.

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