Новосибирск, , 17:05 — REGNUM В Новосибирске завершилось голосование за талисман «Новогодней столицы России». Опрос проходил на муниципальном портале города с 13 января. Участие в нём приняли 133 352 человека, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Орангутан

На первом месте с результатом 39,39% оказался орангутан Бату, на втором — снежный барс Саян (37,19%), на третьем — белый медвежонок Шилка (11,94%), на четвёртом — манул Айша (8,53%), на пятом — амурский тигр Макс (2,95%).

Напомним, что ранее Новосибирский зоопарк имени Р. А. Шило предложил выбрать одно из животных талисманом «Новогодней столицы — 2022».

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 4 февраля в голосовании лидировал орангутан (35,48%), за ним шёл белый медвежонок (30,42%), далее манул (19,34%), амурский тигр (7,51%) и снежный барс (7,25%).

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