Мадрид, , 17:00 — REGNUM В Испании в возрасте 63 лет умер писатель и сценарист Фернандо Мариас, сообщает 6 февраля газета El Mundo.

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Отмечается, что причиной смерти Мариаса стал аутоиммунный гепатит.

Карьеру писателя Фернандо Мариас начал в 1991 году, когда вышел его роман «Божественный свет». Читателям он известен по романам «Дитя полковников» (2001 год) и «Где кончается небо» (2005 год).

Как сообщало ИА REGNUM, 25 декабря 2021 года в возрасте 86 лет умер детский писатель и сценарист Альберт Лиханов, возглавлявший Российский детский фонд и Фонд защиты детей.

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