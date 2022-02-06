Новосибирск, , 16:51 — REGNUM В Искитимском районе Новосибирской области были проверены все 14 школ. Директора всех образовательных учреждений получили сообщения о минировании. Об этом сегодня, 6 февраля, сообщается в аккаунте районной администрации в социальной сети «ВКонтакте»

Спасатели выезжают на вызовы о минировании Дарья Драй © ИА REGNUM

"Оперативная группа МВД, в состав которой вошли кинолог с собакой, проверили все 14 школ Искитимского района. Информация об установке взрывных устройств не подтвердилась, — говорится в официальном сообщении. — Напомним, что послание о якобы заложенных бомбах поступило директорам образовательных учреждений района вечером 5 февраля. Автор письма потребовал перевести на указанный счёт 50 тысяч рублей. В противном случае он обещал взорвать школы во время занятий. При этом свое сообщение он закончил словами: «Но это может быть и шутка, так что думайте».

Отмечается, что проверка шла всю ночь до самого утра.