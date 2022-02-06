Москва, , 16:34 — REGNUM Переговоры президента РФ Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином начали без традиционного рукопожатия по просьбе китайской стороны. Об этом 6 февраля рассказал в интервью телепрограмме «Москва. Кремль. Путин» руководитель протокола президента РФ Владислав Китаев.

Путин и Си Цзиньпин Иван Шилов © ИА REGNUM

Многие обратили внимание на тот факт, что Си Цзиньпин и Путин не пожали друг другу руки, когда встретились в Пекине. Однако Китаев отмечает, что рукопожатия, на самом деле, были далеко не всегда.

«Ну во-первых, не всегда. Вот когда приезжала госпожа Меркель к нам в гости в августе прошлого уже года, просьба от ее протокола поступила тоже: не жать ей руки. Мы вышли из ситуации, преподнеся ей букет цветов. Это, разумеется, все было оговорено и согласовано заранее. Так и здесь наши китайские коллеги попросили обойтись без рукопожатия. Мы не нашли в этом ничего криминального. … Президент знал о том, что не надо протягивать руку председателю КНР», — рассказал он.

Руководитель протокола российского лидера попросил не искать в этой формальности каких-либо политических сигналов, т.к. все это было продиктовано исключительно ограничительными мерами из-за пандемии коронавируса.